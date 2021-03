Direttore sorpreso a rubare nel supermercato dove lavora

In passato ci è capitato di riportare notizie di dipendenti infedeli, sorpresi a rubare sul posto di lavoro. Ma questa volta non si tratta di un lavoratore qualunque, bensì del direttore di un supermercato.

A scoprire che il 42enne aveva sottratto merce per un importo di circa 110 euro è stata la vigilanza del punto vendita Eurospin, situato in via Pisa nel quartiere di Albaro.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha denunciato il direttore per furto.