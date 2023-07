Un altro furto sulla spiaggia di Pegli: due anziane derubate dei portafogli

Continuano i furti sulle spiagge di Pegli: dopo le lamentele dei commercianti del lungomare registrate a inizio stagione sul fronte sicurezza, e a pochi giorni dall'arresto di due giovani che avevano tentato di rubare lo zaino a una poliziotta libera dal servizio, un altro furto giovedì 13 luglio ai danni di una coppia di signore anziane.

Ieri mattina le due, mentre si trovavano in spiaggia a Pegli, sono state derubate dei portafogli che custodivano 180 euro in tutto. Le vittime si sono recate al comando stazione dei carabinieri del quartiere, per denunciare l'accaduto e descrivere la ladra.

A quel punto i militari hanno fatto visionare alle due anziane alcune foto segnaletiche: le due, molto lucide nonostante lo spavento, hanno subito riconosciuto l'autrice del furto, una donna di 60 anni, genovese, senza lavoro, volto già noto ai carabinieri. È stata quindi denunciata.