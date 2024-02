Furto con spaccata al supermercato, ladri in fuga

Furto con spaccata in piena notte alla Lidl di Rivarolo.

Gli agenti delle volanti della polizia sono intervenute in via Maritano dopo le 2 di martedì 27 febbraio per l'allarme partito dal negozio della celebre catena di supermercati di origine tedesca.

Giunti sul posto gli operatori hanno trovato una vetrata in frantumi e all'interno diversi scaffali a soqquadro.

I ladri hanno portato via forme di formaggio, bottiglie di vino, litri d'olio e vestiti per un valore complessivo di centinaia di euro. Il direttore della filiale ha sporto denuncia e consegnato alle forze dell'ordine i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interno.

Ora, è caccia ai furfanti.