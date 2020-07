Blocco di marmo contro la vetrina della farmacia, ferito non desiste

Ha scagliato una grossa mattonella in marmo contro la vetrina di una farmacia in corso Buenos Aires, pensando che fosse chiusa. In realtà nel retrobottega vi era il titolare, che, sentendo i forti colpi contro il vetro, si è subito palesato al malvivente, cercando di dissuaderlo verbalmente dai suoi intenti.

È successo poco dopo le 22 di mercoledì 29 luglio 2020. Il 38enne romano, pregiudicato, però ha continuato a danneggiare la vetrata, aprendosi un varco anche con le mani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il farmacista ha chiamato subito la polizia e le volanti sono giunte in tempo per arrestare il ladro, che, nonostante le mani ferite, stava ancora cercando di guadagnarsi l'ingresso nel negozio. Il 38enne è stato giudicato questa mattina per direttissima.