Paga con banconota tagliata: mentre il commerciante la insegue, complice ruba 4.000 euro

Un meccanismo oliato per distrarre il commerciante da una parte mentre un complice, dall'altra, entra nel negozio e ruba dalla cassa.

È quanto è successo domenica verso l'ora di pranzo a Multedo: una donna straniera, entrata nell'esercizio, ha acquistato un gratta e vinci. Pochi instanti dopo, però, il commerciante si è accorto che la banconota che gli era stata data era tagliata. Uscito dal negozio per rincorrere la donna, l'ha trovata poco lontano e le ha fatto notare che la banconota era danneggiata.

Lei, fingendo di scusarsi, ha iniziato a contare lentamente gli spiccioli per dargli l'importo giusto in moneta. Un'operazione che ha preso più tempo del necessario solo per distrarre il commerciante e permettere a un complice, che nel frattempo aveva osservato la scena, di entrare nella tabaccheria rimasta provvisoriamente incustodita e rubare dalla cassa.

Alla fine, quando la vittima è rientrata nel suo negozio, l'amara sorpresa: dalla cassa erano spariti circa 4mila euro.

Su questo caso di furto con destrezza indaga la polizia di Stato, sulle tracce dei due malfattori.