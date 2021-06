I ladri sfondano la porta mentre è a fare la spesa; a Molassana derubato un corriere

Ancora furti a Genova. In Albaro tre giovani sono stati messi in fuga dopo aver scavalcato la recinzione di un giardino. Svaligiato un bar in via Tommaso Invrea

Quattro i sopralluoghi per altrettanti furti, eseguiti dalla polizia di Stato nella giornata di martedì 15 giugno 2021. Intorno alle 7.50 una volante è intervenuta in via Jenner in Albaro dove tre giovani, dopo aver scavalcato la recinzione di un giardino, sono stati sorpresi da una ragazza, che li ha messi in fuga.

In mattinata una donna ha subito un furto nella sua casa in via Palestro mentre era a fare la spesa: bottino 100 euro. I ladri hanno sfondato la porta.

Intorno alle 12 invece gli agenti si sono recati in via Geirato dove un corriere impegnato nella consegna di prodotti di monopolio ha trovato il furgone svaligiato dai ladri, che si sono dileguati con 1.500 euro fra sigari e sigarette.

Infine l'altra notte i ladri hanno rubato all'interno di un bar in via Tommaso Invrea. Il gestore non ha saputo quantificare l'ammontare del danno subito.