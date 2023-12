Furto nella sede del comitato di quartiere: "Vogliamo creare buone prassi, non ci faremo scoraggiare dai ladri"

Ladri nella sede del comitato di quartiere di via Cravasco, dove i volontari lottano ogni giorno per migliorare la vivibilità della zona del Cep.

Preparando la festa di Natale, i membri del comitato si sono resi conto che è sparita una cassa acustica che avevano usavano per gli eventi in piazza. Dopo Halloween si erano accorti che qualcuno era entrato in sede, ma non del furto. "In queste giornate di lavoro - spiegano i volontari - abbiamo dovuto cercarne una in prestito per proiettare un film con un audio adeguato. Sono cose davvero spiacevoli, ma sappiamo che siamo circondati anche da tanto affetto per ciò che facciamo e tanto appoggio nel territorio, quindi andiamo avanti. Sappiamo che nel quartiere ci sono anche persone diverse e noi siamo attivi per creare buone prassi, occasioni per migliorare il modo di vivere un quartiere tutti insieme. Non ci faremo scoraggiare da un gesto meschino come questo".

Certo, quella per una nuova cassa sarà una spesa che si aggiunge alle altre, tra cui la gestione della sede, l'acquisto di materiali e attrezzature per gli eventi e così via: "Speriamo di riuscire nonostante tutto, a creare occasioni di aggregazione di qualità" commentano i volontari, che con i proventi delle loro feste hanno già aiutato diverse scuole del territorio.