Tenta di strappare il telefono dalle mani di un passante, arrestato

La scorsa notte i poliziotti hanno arrestato un cittadino tunisino di 31 anni per il reato di furto con strappo.

La vittima ha riferito agli agenti che, mentre stava camminando in via di Scurreria, gli si è avvicinato il 31enne, che, con un gesto repentino, ha tentato di strappargli il cellulare dalle mani, ma è riuscito a sottrargli solo le cuffie e poi è corso via.

Mentre la vittima stava inseguendo il ladro, ha chiamato la polizia, che è accorsa in suo aiuto, acciuffando il ladro che teneva ancora in mano il maltolto. Questa mattina la direttissima.