Ladri a scuola, rubati due computer e danneggiato un televisore

Si sono introdotti da una porta socchiusa e hanno tentato di far razzia al Gastaldi-Abba.

I ladri sono entrati nell'istituto scolastico dopo la fine delle lezioni, qualcosa però deve averli disturbati. Hanno portato via solo due computer portatili e, probabilmente nella fuga, rovesciato e danneggiato un televisore.

È stata la dirigente scolastica, dopo essere stata informata dell'effrazione da alcuni docenti, a chiamare questa mattina, giovedì 16 febbraio, il 112.

L'intervento è stato assegnato a una pattuglia delle volanti in servizio in quella zona, a Sampierdarena, ma dei malviventi non c'era già più traccia.