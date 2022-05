La sartoria sociale del centro storico tra furti e solidarietà: "Resistere qui è molto difficile"

La nuova collezione di vestiti - che avrebbe dovuto essere presentata nel fine settimana nell'ambito di una fiera bio - non c'è più: è stata rubata nel corso di un 'raid' dei ladri all'interno dell'atelier di via della Maddalena. La sartoria sociale è nata per condividere l'arte del cucito con tutti in un quartiere difficile tramite produzioni, corsi e laboratori, collaborando con la Bottega Solidale e riqualificando anche collezioni in disuso. Un luogo ispirato alle antiche botteghe dei mestieri con tre caratteristiche: ecologia, poetica ed etica, parole da cui deriva il nome dell'atelier, "EcoPoEtica".

Il lavoro dell'atelier - gestito dall'associazione di promozione sociale "Il Limone Lunare" - è stato trafugato nella notte tra domenica e lunedì, insieme a un computer donato da alcuni sostenitori. Non è la prima volta, e nell'aps si cerca di resistere nonostante le difficoltà, rimboccandosi le maniche, consapevoli della complessità di gestire uno spazio dedicato al sociale in un quartiere da sempre considerato difficile: "Non è la prima volta che qualcuno decide, per necessità o rabbia, di rubare nell'atelier - spiega l'associazione su Facebook - abbiamo perso abiti e altri doni per noi preziosi. Non ci rimane che aprire altre riflessioni profonde sul senso della nostra presenza".

"Per noi è una perdita gravosa - spiega a GenovaToday Francesca Traverso de "Il Limone Lunare" - per tutte le persone che fanno militanza nei territori di fragilità sociale è molto faticoso perché se non hai un obiettivo commerciale vai contro tendenza, ma è pieno di realtà associative piccole come noi che faticano per portare condivisione, socialità e buone pratiche nei quartieri difficili. In questi casi però resistere diventa quasi insostenibile, è un momento molto delicato per l'associazione".

La raccolta fondi online: "Abbiamo ricevuto un bel segnale di solidarietà"

La solidarietà però si fa sentire, ed è stata inaugurata nelle scorse ore una raccolta fondi online che - in poco tempo - ha già raccolto 800 euro: "C'è un sottostrato di volontariato che si supporta ogni volta che succede qualcosa, ci si stringe intorno e le varie associazioni si uniscono per auto sostenersi - continua Francesca -. Spiace un po' che non ci sia una riflessione politica sulla vera potenzialità del centro storico, sulle realtà che possono portare forme di valore all'interno di un territorio. Presidiare zone fragili è un impegno se non hai le spalle coperte, nel momento in cui accadono certe cose ti poni delle domande. Abbiamo comunque ricevuto un bel segnale di vicinanza: noi non avevamo neanche la forza per far partire la sottoscrizione, sono stati alcuni amici che hanno pensato di aprire la raccolta fondi. Ci andrebbe però una riflessione più profonda al di là del nostro singolo caso".

Sulla pagina web della raccolta fondi si legge: "Dopo vandalismi, furti, scassinamenti, occorre un aiuto concreto per dimostrare che questa realtà può vivere nel quartiere della Maddalena - recita il testo di una raccolta fondi lanciata dall'associazione sul web -. Abbiamo bisogno di ripensare gli spazi e l'ingresso. Nel dire 'basta' abbiamo bisogno del vostro sostegno per poter continuare a esistere portando avanti le nostre attività per e con il territorio. Per dimostrare a chi vorrebbe avere la meglio sulle cose buone che uniti ce la possiamo fare".

È possibile, per chi volesse, donare qui.