Va a riposare dopo pranzo, svegliato dal ladro in casa

Brutta sorpresa per un settantenne residente in largo Giardino, nei pressi di piazza Manin. Nell'arco della stessa giornata ci sono stati altri due episodi analoghi in zona, sempre presso abitazioni con all'interno i residenti

Nell'arco della giornata di lunedì 14 giugno 2021 la polizia è dovuta intervenire tre volte fra Staglieno e Castelletto per altrettanti sopralluoghi di furti. In realtà il ladro non è mai riuscito a mettere in atto i suoi intenti, ha solo provato a forzare le porte d'ingresso, ma è stato messo in fuga dai residenti.

Il primo episodio risale alle 11.30 in salita Giovanni Meloni, traversa di via Montaldo. Accortosi della presenza di persone all'interno dell'appartamento, il ladro si è dato alla fuga. Poco più tardi, sempre che si tratti della stessa persona, è tornato in azione.

Intorno alle 14 in largo Giardino un settantenne, che si era coricato per riposare dopo pranzo, è stato svegliato da alcuni rumori e si è trovato davanti il ladro. Quest'ultimo ha reagito dandosela a gambe. Non pago, intorno alle 17 ha provato a introdursi all'interno di un'altra abitazione, di nuovo in salita Meloni, danneggiando la porta. L'esito è stato lo stesso dei due tentativi precedenti.

In mattinata invece una volante è intervenuta in via Granello per un furto presso uno studio medico, avvenuto nel corso della notte. Da un primo esame, sembra che i ladri non abbiano rubato niente.