Entra in una Rsa e ruba tablet e medicine: ventenne arrestato

Mercoledì 5 giugno un giovane egiziano di 20 anni è stato arrestato per furto in una residenza per anziani. Il ladro, secondo quanto ricostruito, si è introdotto nell'edificio forzando una finestra e ha sottratto un tablet e vari blister di medicine.

Tuttavia, l'allerta immediatamente attivata dal personale della struttura ha permesso ai militari del Nucleo Radiomobile di intervenire tempestivamente.

Grazie alla prontezza delle forze dell'ordine, il giovane è stato bloccato sul posto e arrestato. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla residenza per anziani.

Le indagini continueranno per accertare se il giovane fosse coinvolto in altri episodi di furto.