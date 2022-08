Rubò un Rolex da migliaia di euro a Genova, fermato a Milano

Era ricercato dal 2020 per aver rubato un Rolex a Genova, è stato trovato e arrestato a Milano per rapina. Non ha perso il vizio il 26enne marocchino, che due anni fa ha sfilato dal braccio di un pensionato l'orologio da migliaia di euro, e che la sera di Ferragosto ha rapinato a Milano un 37enne indiano strappandogli la collanina.

Nonostante la fuga, questa volta i poliziotti lo hanno fermato in zona Lambrate e hanno notato il Rolex al polso. Dopo i controlli in banca dati è risultato che il furto dell'orologio era stato denunciato a luglio del 2020.

È stato socì denunciato sia per rapina sia per ricettazione.