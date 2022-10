Ladri al ristorante portoghese O Boteco: rubate tutte le bottiglie di gin, telefono e tablet

Ladri in azione al ristorante portoghese O Boteco, nel cuore di Genova.

A comunicarlo è la stessa titolare, con un post sconfortato sui social: "Stasera siamo chiusi - annuncia -. Ieri notte qualcuno si è introdotto nel Boteco in cerca di soldi (non ne ha trovati) ma si è portato via un telefono, un tablet e tutte le mie bottiglie di gin portoghese, oltre a lasciare la porta spalancata e la sala un casino. Non è ovviamente per il danno economico ma per l'amarezza. Domani ripartiamo".

O Boteco - iconico e conosciuto ristorante portoghese a Genova - ha recentemente riaperto le sue porte a Palazzo della Meridiana: inaugurato nel 2018 nel centro storico, aveva chiuso a seguito delle complicanze della pandemia nel 2021, basandosi solo sullo spazio interno al Mog. Alla fine di quest'estate, però, ha riaperto nella cornice di piazza della Meridiana.