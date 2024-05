Portofino, entra in nota boutique e ruba abiti per migliaia di euro

Aveva rubato abiti per un valore di più di cinquemila euro, l'uomo denunciato dai carabinieri per aver rubato in una nota boutique di Portofino.

Il ladro è un 40enne di origini serbe, con precedenti, individuato al termine di un'indagine dell'Arma: secondo quanto ricostruito, aveva rubato capi di abbigliamento per un valore totale di 5.500 euro in un negozio dell'esclusivo borgo rivierasco.

Non è l'unico furto per cui sono intervenuti i carabinieri nei giorni scorsi: nel quartiere genovese di San Teodoro sono stati denunciati un rapallese e un ecuadoriano, di età compresa tra 30 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. I due sono entrati in un negozio e hanno rubato bottiglie di alcolici per un valore di circa 100 euro. La merce recuperata è stata restituita al titolare dell'attività.