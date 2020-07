Shopping con bancomat rubato, arrestata la ladra dal cappello di paglia

Ha derubato del portafogli una donna sull'autobus e si è data allo shopping. Protagonista della vicenda una cittadina della Bosnia Erzegovina di 25 anni, arrestata dalla polizia per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e furto con destrezza.

Tutto inizia intorno all'ora di pranzo di giovedì 23 luglio 2020 su un autobus dove viaggia la vittima, una signora genovese di mezza età. La donna, seduta sul sedile, viene urtata dalla 25enne, che, con una borsa rossa e un vistoso cappello di paglia, riesce con quel gesto a rubarle il portafoglio per poi scendere alla prima fermata.

Successivamente la vittima ha ricevuto un messaggio sul telefonino, che le segnalava un prelievo di 200 euro presso un bancomat. La donna a quel punto ha capito di essere stata truffata e derubata ed è corsa presso il commissariato Centro. Qui gli uomini della sezione investigativa, dopo aver bloccato le carte, si sono messi sulle tracce delle ladra e, grazie ad altre due transazioni in via San Luca, segnalate ancora sul cellulare della vittima, sono riusciti a bloccarla all'uscita di un negozio.

La ladra, con il suo vistoso cappello, era riuscita a spendere 240 euro in un negozio di abbigliamento e 650 euro in una gioielleria dove è stata poi fermata. La 25enne è stata trovata ancora in possesso sia del portafoglio della signora con all'interno 200 euro poco prima prelevati e la carta di credito usata, sia dell'abbigliamento e dei gioielli poco prima acquistati indebitamente.

Gli agenti hanno così restituito agli esercizi commerciali la merce comprata dalla ladra con tanto di storno delle transazioni di denaro, e alla vittima i 200 euro prelevati dal bancomat. Fissata per questa mattina la direttissima.