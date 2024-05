Minorenni vendono pezzi di ricambio di una moto sui social, ma si scopre che era tutto rubato

Hanno cercato di vendere alcuni pezzi di ricambio di una moto sui social: peccato che fossero stati rubati appena poche ore prima. Così sono finiti nei guai due minorenni di Campomorone, denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso.

Secondo quanto ricostruito dall'indagine dei militari, i due ragazzini erano stati notati proprio il giorno prima da due carabinieri mentre cercavano di trasportare una moto a bordo di un'Ape Piaggio. Poche ore dopo, un 58enne del posto ha sporto denuncia perché il suo scooter era stato rubato: la descrizione coincideva con quella del mezzo caricato sull'Ape dai due giovanissimi.

I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità della coppia e, mentre perquisivano l'abitazione di uno dei due, sono riusciti a trovare la moto oggetto di denuncia, già smontata.

Non è l'unico furto su cui hanno indagato i carabinieri in questi giorni: a seguito di un'indagine, un chiavarese di 34 anni, con precedenti e senza fissa dimora è stato denunciato per furto aggravato a bordo di un'auto parcheggiata in una strada di Casarza Ligure. Lo stesso, dopo aver forzato la serratura, aveva asportato il portafogli di una 57enne del posto, contenente 250 euro e vari documenti. Altri furti in questo articolo.