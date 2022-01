Rubano pc e tablet sul treno, due arresti

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Genova Centro, nel corso di un servizio di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, hanno fermato per un controllo due cittadini extracomunitari nei pressi della stazione ferroviaria di Principe.

I due, di origine maghrebina, hanno mostrato da subito un atteggiamento estremamente nervoso ed evasivo, per cui sono stati sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso di un tablet e di un computer portatile, nonché di altri oggetti, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

Immediati approfondimenti investigativi hanno consentito ai carabinieri di verificare che i due, poco prima a bordo di un treno, approfittando di un momento di distrazione dei legittimi proprietari, si erano impossessati degli apparecchi elettronici, appartenenti a un italiano e a un inglese.

I due sono stati sottoposti a fermo e portati nel carcere di Marassi.