«Scusi dov'è la stazione?», il complice intanto ruba la borsa con settemila euro

Le si è rivolto con modi gentili e in perfetto italiano, atteggiamento che non ha destato in lei alcun sospetto. E così, con garbo, ha risposto alla richiesta, senza accorgersi di quanto stava combinando il complice. Così una donna è rimasta vittima di un furto con la tecnica del 'vol à la portière'.

È successo intorno alle 17 di mercoledì 16 giugno 2021 nel parcheggio del punto vendita Leroy Merlin in via Renata Bianchi a Campi. Dopo aver fatto acquisti all'interno del negozio, la donna ha raggiunto la sua auto e ha posato all'interno la borsa. Prima di mettersi in marcia è stata avvicinata da un uomo, che la chiesto un'informazione.

Mentre la donna indicava la direzione dove si trova la stazione di Cornigliano, un complice del suo interlocutore, senza farsi scoprire, ha aperto la portiera lato passeggero e si è impossessato della borsa della donna, con dentro settemila euro in contanti. I due si sono poi allontanati in auto con tutta calma, in modo da non destare sospetti.

Quando la vittima è salita in auto, si è resa conto dell'accaduto e ha telefonato alla polizia, accorsa subito sul posto.