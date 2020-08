Furti agli anziani con la tecnica "dell'abbraccio", coppia arrestata

Si erano specializzati in furti agli anziani con la tecnica “dell’abbraccio”, un copione ormai rodato, e parecchio efficace, che potrebbero avere messo a segno diverse volte, l’ultima, accertata, lo scorso 31 luglio.

Si tratta di due cittadini romeni di 34 e 35 anni, una coppia che a bordo di un’auto effettuava “ronde” in cerca delle vittime predilette, anziani: una volta individuata la persona giusta, la donna si avvicinava e con una scusa abbracciava l’anziano, sfilandogli al contempo l’orologio dal polso. I due sono stati rintracciati a Fauglia, un comune nell’entroterra pisano, dopo tre settimane di indagini partite dopo un furto messo a segno ai danni di un uomo di 85 anni derubato a Lavagna.

Il modus operandi è stato lo stesso: prima l’adescamento con una scusa, poi l’abbraccio, l’orologio sfilato dal polso e la fuga. Nel corso dell’estate diversi colpi sono stati messi a segno con questa modalità, sia a Genova sia nel Tigullio, e il sospetto è che dietro vi sia proprio la coppia arrestata.

Il reato contestato dal pubblico ministero è rapina in concorso (la donna ha afferrato con forza il braccio dell’85enne per bloccarlo e sfilare più agevolmente l’orologio), e per la donna in particolare è stata contestata l’aggravante della recidiva reiterata e specifica commessa negli ultimi cinque anni.

I due sono stati arrestati e trasferiti nelle carceri di Pisa e Firenze, in attesa dell’interrogatorio di garanzia del gip. I carabinieri di Sestri Levante stanno approfondendo le indagini per capire di quanti furti con questa tecnica siano responsabili: tra luglio e agosto i colpi sono stati almeno 3. Oltre a quello commesso a Lavagna, un altro ai danni di un 82enne a Rapallo, lo scorso 2 agosto, uno a Chiavari, vittima un'anziana avvicinata per strada lo scorso 18 agosto, un altro a Chiavari, lo scorso 22 luglio, vittima un anziano avvicinato su una panchina a Chiavari. Altri casi sono stati riportati a Genova, anche se pare che la descrizione delle vittime non corrisponda con quella della coppia arrestata.