Caro olio, rubate 11 bottiglie in pieno centro

L'olio è sempre più caro e fa gola anche ai ladri. Nelle ultime ore c'è stato un furto di undici bottiglie in un supermercato di via Fiasella nel centro di Genova, è successo intorno alle 19:45 di martedì 5 marzo. Il malvivente è riuscito a scappare con il bottino e sono state chiamate le forze dell'ordine, la polizia è intervenuta con la squadra mobile e ha avviato le ricerche.

La siccità che ha danneggiato i raccolti, in Spagna, ma anche in Italia e in Grecia, unita ai tagli all'export della Turchia hanno fatto crescere i prezzi a livello globale. Oggi una bottiglia di olio evo da blend di prodotto della Comunità Europea costa circa 10 euro al litro. Se si sceglie dell’olio 100% italiano, come spiega Today.it in un approfondimento, si paga un prezzo di almeno 12 o 13 euro al litro, ma quando si parla di olio di qualità, i prezzi sono ancora più alti.

