Ruba il portafoglio a una commessa, arrestato

Nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre 2021 la pattuglia della stazione carabinieri di Carignano, dopo una breve indagine scaturita dall'intervento all'interno di un esercizio commerciale sito in via XXV Aprile, richiesto dal titolare, ha arrestato per tentato furto aggravato un algerino di 50 anni senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, con pregiudizi di polizia.

L'uomo, mentre si trovava all'interno del punto vendita, approfittando del fatto che la commessa era intenta a servire altri clienti, le ha sottratto il portafoglio che era custodito dentro la sua borsetta.

L'azione furtiva è stata notata dal titolare del negozio, che ha chiamato i carabinieri, i quali, intervenuti tempestivamente, hanno proceduto all'arresto del 50enne, che oggi è stato processato con rito direttissimo.