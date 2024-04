Ladri forzano la saracinesca di un negozio e rubano contanti e vestiti

Furto nella notte in via San Vincenzo, nel centro di Genova. Qui alcuni ladri hanno forzato la saracinesca e sono entrati in un negozio di abbigliamento.

Una volta dentro, hanno rubato il fondo cassa di 300 euro e alcuni vestiti.

Ad accorgersi del furto, il titolare del negozio quando in mattinata è arrivato sul posto per aprire l'attività: è stata chiamata la polizia che indaga sul caso, passando al setaccio anche le telecamere di sorveglianza in zona.