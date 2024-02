A Campomorone, infine, è stato arrestato un 40enne italiano. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari per reati contro la persona, ma ha violato la misura emessa dal tribunale ed è stato portato nel carcere di Marassi.

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale genovese hanno arrestato anche altre due persone. A Lavagna un 70enne italiano che dovrà scontare due anni agli arresti domiciliari per alcune truffe commesse tra Chiavari, Genova e Camogli.

Un italiano di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri di Santa Margherita Ligure. L'uomo era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali per i reati di furto, ricettazione, evasione e porto d’armi. Nonostante questo ha più volte violato la misura rendendosi anche responsabile di un furto presso un negozio. È stato così arrestato e portato nel carcere di Marassi.

In prova ai servizi sociali per furti e armi: 56enne sorpreso a rubare in un negozio