Uno ruba in via Venti, l'altro lancia oggetti dalla finestra: denunciati

Un 50enne italiano, con pregiudizi di polizia, è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso dal vigilantes in un esercizio commerciale di via XX Settembre mentre cercava d'impossessarsi di capi di abbigliamento dal valore di circa 100 euro.

Al 50enne è stato inoltre notificato il foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel comune di Genova per quattro anni.

Un italiano di 23 anni, con precedenti di polizia, è stato invece denunciato per danneggiamento. Il ragazzo è stato individuato quale autore del lancio di oggetti dalla finestra della sua abitazione, che hanno causato danni a un'autovettura posteggiata. Ignote le ragioni del gesto.