Sampierdarena: trovati con orologi e cuffie rubati, due giovani nei guai

Nel pomeriggio di lunedì 29 marzo 2021, a Sampierdarena, un ecuadoriano e un genovese, entrambi di 23 anni e con pregiudizi di polizia, sono stati fermati per un controllo dai carabinieri dell'aliquota operativa della locale compagnia.

Dopo l'identificazione, i due sono stati trovati in possesso di cinque orologi e altrettante cuffie wireless di una nota marca commerciale.

Dagli accertamenti è emerso che gli oggetti erano stati asportati da un esercizio commerciale sito in corso Perrone, come da denuncia sporta da una dipendente. Pertanto i due giovani sono stati denunciati per ricettazione.

La refurtiva, del valore di oltre 250 euro, è stata restituita.