Svaligiano un negozio passando dalle cantine: caccia ai ladri

Si sono fatti strada passando dalle cantine in galleria Errico Martino e sono entrati in quattro negozi di via XII Ottobre sfondando le porte. Ma tre locali erano vuoti perché sfitti, mentre uno, che ospita uno studio fotografico, è stato svaligiato.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica 1 e lunedì primo ottobre quando la banda è entrata indisturbata nel negozio e ha portato via 7 macchine fotografiche , 4 pc e 9 hard disk. "In più hanno distrutto diverse attrezzature durante la loro ricerca - racconta il titolare a GenovaToday - per un ammanco che abbiamo stimato intorno ai 10mila euro".

Il negoziante che era a 70Km di distanza è stato avvertito dalla Questura e si è precipitato a Genova dove ha potuto constatare di persona i danni del furto. Sul posto sono intervenute le volanti dalla Questura e ieri la polizia scientifica per il rilievo delle impronte dei malviventi e poter dare così caccia ai ladri.