Furto in galleria Mazzini: entrano in un negozio e rubano 900 euro e 20 maglie in cashmere

Sono entrati forzando la porta d'ingresso e sono usciti con più di 900 euro e svariati capi di abbigliamento.

È successo in un negozio di abiti e maglieria in galleria Mazzini verso l'ora di pranzo di ieri, mercoledì 17 gennaio. Approfittando dell'assenza del personale alcuni ladri sono entrati forzando la serratura, si sono introdotti nel locale e hanno preso 910 euro di fondo cassa, 20 maglioni in cashmere e uno smartphone.

Il tutto è successo in una decina di minuti e amara è stata la sorpresa del personale del negozio che, rientrando per le 14, ha scoperto il furto: non è rimasto che sporgere denuncia alla polizia di Stato che indaga sull'accaduto.