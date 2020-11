Furto da cinquemila euro alla Fiumara, quattro denunce

I carabinieri di Sampierdarena, a conclusione di un'accurata attività d'indagine, hanno denunciato per furto aggravato in concorso quattro georgiani di età compresa tra 21 e 30 anni, domiciliati in Toscana, tutti con pregiudizi di polizia anche specifici.

I quattro, alcuni mesi addietro, mentre si trovavano all'interno del centro commerciale Fiumara, rubarono un netbook del valore di oltre tremila euro e due i-Pad del valore di 1.800 euro dal punto vendita Mediaworld.

I giovani ladri sono stati identificati grazie dalla visione delle telecamere di video sorveglianza messe a confronto con immagini relative a un furto avvenuto all'interno di un centro commerciale situato in Lombardia, commesso con lo stesso modus operandi e che aveva visto protagonisti gli stessi individui.