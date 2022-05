Ruba pc da 1.100 euro alla Fiumara, arrestato

Un giovane è finito in manette per aver tentato di rubare un computer portatile al centro commerciale Fiumara. È successo intorno alle 18 di sabato 28 maggio 2022. A dare l'allarme è stato un cliente del punto vendita Mediaworld, che si è avvicinato alla guardia dopo aver visto il trentaduenne uscire dal negozio con il pc sottobraccio.

A quel punto l'addetto alla sicurezza ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una volante, che ha bloccato il ladro poco distante. L'uomo era ancora in possesso della refurtiva. L'allarme anti taccheggio non è suonato in quanto era stata rimossa l'apposita placca.

Il trentaduenne è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. Lunedì 30 maggio è atteso davanti al giudice per il processo per direttissima.