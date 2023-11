Ruba medaglia d'oro al valor militare, poi la getta via perché vale troppo poco

Si era introdotto nell'ufficio del sindaco di Alba e aveva rubato la medaglia d'oro al valor militare concessa alla città nel 1949 per la partecipazione alla Resistenza. I fatti risalgono alla notte tra 5 e 6 maggio 2023 e, secondo le indagini svolte dai carabinieri, il responsabile del furto sarebbe un uomo domiciliato a Genova, identificato a distanza di qualche mese.

I fatti risalgono infatti alla notte tra 5 e 6 maggio 2023, il prezioso cimelio era stato trafugato ed erano immediatamente partite le indagini.

Secondo quanto ricostruito dai militari l'uomo, che vivrebbe di espedienti ed è noto per i suoi precedenti, dopo aver rotto la cornice di vetro che conteneva la medaglia sarebbe fuggito in treno, allontanandosi da Alba in direzione Genova. Successivamente si è presentato in un compro oro genovese, dove ha cercato di vendere il prezioso cimelio, senza riuscirci. Secondo il negoziante il valore economico dell'oggetto sarebbe stato scarso, motivo per cui il ladro se ne è poi disfatto.

L'uomo è stato denunciato a piede libero, nei confronti dell’indagato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini in relazione al furto.