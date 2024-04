Tenta di rubare le mance al ristorante, bloccato dalla proprietaria

Un 40enne di origini marocchine, con pregiudizi di polizia, è stato arrestato dai carabinieri per furto nella serata di domenica 21 aprile 2024 in via XII Ottobre nel centro di Genova.

L'uomo si è introdotto all'interno di un ristorante cinese e, in un momento di distrazione della proprietaria, ha prelevato un salvadanaio, posto vicino alla cassa, contenete le mance (circa 200 euro).

La signora si è accorta subito del furto ed è riuscita a trattenere il quarantenne, aspettando l'arrivo dei carabinieri, giunti immediatamente sul posto.

L'uomo non ha avuto reazioni violente a differenza del giovane, finito in manette in via Cesarea in centro dopo aver colpito con calci e pugni il personale di un negozio, che lo aveva sorpreso a rubare.