Caccia ai predoni di un H24: saccheggiato un distributore self service

Dopo aver controllato che non passasse nessuno, hanno tirato fuori una spranga di metallo e iniziato a forzare la casse blindate dei vari distributori automatici di un H24 a Sestri Ponente.

Dopo aver fatto razzia di soldi, cibo e bevande e aver distrutto le macchinette sel service si sono dati alla macchia. Non saranno le loro tracce a incastrali ma le immagini di videosorveglianza del locale già in mano alla polizia.

Le volanti sono intervenute in via Donizetti all'alba su chiamata dell'esercente che sta ancora facendo la conta dei danni. La speranza è di trovare un volto a visto scoperto nei video e riuscire ad identificare i ladri.

Nella notte di martedì 7 marzo, altri malviventi sono entrati in azione. Hanno puntato una macelleria in via Innocenzo IV e spaccando il vetro di una finestra hanno fatto effrazione. Sono riusciti a portare via il fondocassa che ammontava a cento euro in monete e, per ora, a non farsi prendere. A denunciare il furto alla polizia il proprietario del negozio.