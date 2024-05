Rubano iPhone da 1.500 euro sul treno, poi ne chiedono 500 per restituirlo

Sabato 4 maggio 2024 la polizia ha arrestato due giovani stranieri, ritenuti responsabili del tentativo di estorsione ai danni di un ragazzo, che, nei giorni precedenti, era stato vittima di furto del proprio cellulare.

Nel pomeriggio di sabato il giovane ha contattato il centralino della questura, affermando che, a seguito del patito furto del proprio cellulare, un iPhone 15 Pro Max del valore di 1.500 euro, avvenuto lo scorso 21 aprile a bordo del treno Savona-Sestri Levante, era stato contattato, per il tramite della sorella, il cui numero era da lui stato inserito tra i contatti d'emergenza sul proprio cellulare, da un uomo con accento straniero, che affermava di essere in grado di fargli riavere il telefono dietro il pagamento di una somma di 500 euro.

Personale della sezione contrasto al crimine diffuso ha contattato la vittima e approntato un servizio per cercare di rintracciare i soggetti, che stavano organizzando la restituzione del maltolto con la modalità detta del 'cavallo di ritorno'.

All'appuntamento, fissato nei pressi della stazione Principe, si sono recati gli uomini della squadra mobile, che, in breve, hanno individuato due soggetti. Questi ultimi, avvicinandosi al luogo dell'appuntamento, si sono insospettiti perché evidentemente hanno notato che la persona in attesa non corrispondeva al proprietario del telefono, evidentemente da loro visto sui social, e hanno tentato un'improbabile fuga.

Il resto della squadra dislocato nei punti di fuga ha intercettato subito i due fuggitivi, che erano in possesso dell'iPhone di proprietà della giovane vittima e del telefono utilizzato per contattarlo. I due soggetti, due stranieri di 26 e 27 anni, irregolari sul territorio nazionale ma privi di precedenti penali, sono stati trasferiti in carcere per la successiva convalida dell'arresto.