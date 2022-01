Dal cacciavite allo champagne, ladri bloccati all'Ipercoop

Insieme a un complice, è entrato all'interno dell'Ipercoop di via Romairone dove ha prelevato da uno scaffale un cacciavite; si è poi diretto al reparto elettronica e, grazie all'utensile poco prima prelevato, ha scardinato le placche antitaccheggio di alcune confezioni di prodotti elettronici, nascondendole nel suo zaino; ha poi preso un trolley in vendita nel supermercato e, con l'aiuto del complice, ha forzato la vetrinetta contente dei superalcolici, riponendo poi all'interno del trolley 9 bottiglie di champagne per un valore di circa 750 euro.

Un addetto alla vigilanza, che non lo aveva perso di vista, lo ha bloccato, consegnandolo, assieme al complice, ai poliziotti intervenuti rapidamente in suo soccorso. Il 32enne, non contento, si è scagliato contro sia all'addetto alla sicurezza che agli agenti, spintonandoli e offendendoli.

Il 32enne è stato arrestato mentre il complice di 33 anni denunciato per furto aggravato in concorso. Fissata per questa mattina la direttissima.