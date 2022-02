"Mi dai della carne in cambio dell'iPad?", 40enne nei guai

È entrato in una macelleria di via della Maddalena nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio 2022 e ha provato ad acquistare della carne proponendo un Ipad come contropartita. Protagonista dell'episodio un 40enne che è stato denunciato per ricettazione.

Il tablet, infatti, era stato rubato poco prima e il proprietario, dopo essersi rivolto alla polizia, lo ha geolocalizzato attraverso l'app 'trova il mio iPhone'. Si trovava proprio all'interno del negozio. Gli agenti giunti sul posto in pochi minuti lo hanno visto appoggiato sul bancone e il macellaio ha spiegato che pochi istanti prima era entrato un cliente che pretendeva di pagare la merce acquistata con l’oggetto in questione.

Al suo rifiuto lo sconosciuto si è allontanato lasciando comunque l’Ipad nel negozio. I poliziotti hanno fermato il 40enne che si trovava ancora all’esterno del locale e il tablet è stato restituito al legittimo proprietario. Nella stessa giornata i poliziotti hanno anche recuperato un iPhone rubato, sempre nel centro storico, al titolare di una pasticceria.