Rapina al supermercato, arrestato

Intorno alle 18 di domenica 23 aprile 2023 due volanti della polizia di Stato sono state inviate dalla sala operativa presso il supermercato In's in via Casata Centuriona a Marassi poiché un uomo di 43 anni era stato sorpreso mentre oltrepassava le casse senza pagare quanto prelevato.

All'arrivo delle volanti una delle dipendenti ha dichiarato di aver visto l'uomo, tramite le telecamere di sorveglianza, riempire il suo zaino e due sacchi di merce, prelevandola dagli scaffali. La donna, insieme a due colleghe informate dell'accaduto, ha atteso che l'uomo varcasse le casse senza pagare per chiedergli di restituire il maltolto, ma questi ha iniziato a inveire contro di loro, spingendole.

Grazie all'intervento di alcuni avventori il rapinatore è stato bloccato in attesa degli agenti, che, dopo aver appreso l'accaduto, hanno effettuato una perquisizione personale, rinvenendo un coltello all'interno del suo zaino. Il magistrato, informato dei fatti, ha disposto per questa mattina il processo per direttissima.