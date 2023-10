Turisti facoltosi derubati in hotel: bottino da decine di migliaia di euro

Al termine di indagine i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato due persone di origine sinti, responsabili di un furto ai danni di due facoltosi turisti presso un prestigioso hotel del Tigullio.

Lo scorso mese di agosto i due malviventi, un 27enne e un 43enne provenienti dalla provincia di Torino, si sono introdotti all'interno dell'albergo e, dopo aver studiato i movimenti delle possibili vittime, hanno aspettato che uscissero per introdursi, mediante effrazione, all'interno della camera precedentemente identificata. Con una rapida azione hanno rubato denaro contante e monili in oro del valore di decine di migliaia di euro, per poi scappare facendo perdere le proprie tracce.

Grazie all'utilizzo delle immagini di videosorveglianza gli inquirenti hanno individuato, tra i possibili ospiti della struttura, due persone apparse chiaramente 'fuori dal contesto'. Il monitoraggio degli spostamenti all’interno dell'hotel, parzialmente ripresi dalle telecamere della struttura, hanno messo in azione il modus operandi dei due ladri. Uno dei due era entrato materialmente nella stanza per compiere il furto, l'altro era rimasto nella hall della struttura e, in costante collegamento telefonico, aveva l’onere di segnalare al complice, mediante messaggistica istantanea, ogni situazione anomala o persona sospetta, assicurando in tal modo la più ampia cornice di sicurezza.

I successivi approfondimenti hanno consentito di risalire al veicolo usato dai due ladri per la fuga, ai telefoni cellulari adoperati per comunicare nel corso dell'operazione e alcuni degli indumenti indossati. Tra questi, un paio di gambaletti utilizzati dall’autore materiale del furto per nascondere un vistoso tatuaggio sul polpaccio. Elemento decisivo che ha consentito ai carabinieri di identificarlo e denunciarlo. Ulteriori indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità su episodi simili avvenuti sul territorio.