Ladri entrano in hotel chiuso e rubano tv e monitor

Sono entrati rompendo una finestra e hanno portato via una tv e due monitor. Hanno agito indisturbati i ladri che questa notte, mercoledì 8 marzo, hanno fatto effrazione nell'hotel Europa in via Monachette, l'attività infatti è momentaneamente chiusa e nessuno dunque li ha notati.

È stato il proprietario ad accorgersene questa mattina quando ha aperto l'albergo e ha trovato la reception a soqquadro oltre alla mancanza degli apparecchi elettronici.

L'uomo ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenute le volanti della polizia, gli agenti visioneranno le immagini di videosorveglianza cittadina dato che quello della struttura ricettiva era fuori uso.