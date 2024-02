Rubano in chiesa, il parroco chiama i carabinieri

Una coppia di italiani di 30 anni sono stati denunciati dai carabinieri per aver rubato due grondaie in rame dalla facciata della chiesa di Cicagna alla fine del mese di gennaio 2024.

Il parroco, dopo essersi accorto del furto, si era rivolto alle forze dell'ordine che avevano immediatamente avviato le indagini. I militari hanno identificato i due ladri e ipotizzano che possano anche essere responsabili di altri episodi simili relativi a furti di materiale edile, per il valore totale di alcune migliaia di euro.

Nel corso dei controlli svolti nelle ultime ore i carabinieri hanno anche arrestato un 73enne residente a Rapallo. L’uomo, destinatario di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Genova per non aver adempiuto alle prescrizioni imposte dalla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, dovrà scontare 6 mesi di detenzione presso la Casa Circondariale di Chiavari.

