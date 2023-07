“Un gabbiano l’ha sporcata in testa” e le strappano la catenina d’oro

Nel tardo pomeriggio di venerdì 28 luglio 2023 i carabinieri sono intervenuti a Cavi di Lavagna. Una donna e due uomini di origini sudamericane sono stati arrestati per aver tentato di rubare una collanina d'oro.

La vittima, una donna, stava passeggiando in via Antica Romana Occidentale a Sestri Levante quando è stata colpita in testa da una sostanza viscosa. Improvvisamente un uomo e una donna, che aveva appena incrociato lungo il suo cammino, le si sono avvicinati con dei fazzoletti umidi, offrendosi di aiutarla a detergersi da quello che loro sostenevano trattarsi delle feci di un gabbiano. Senza darle il tempo di capire cosa stesse accadendo hanno iniziato a strofinarle la testa e il collo con i fazzoletti, nonostante la ferma resistenza della vittima, che si è accorta immediatamente che i due, così facendo, le avevano sfilato dal collo la collanina d’oro che indossava.

La donna ha quindi alzato la voce intimando ai due sudamericani di restituirle la collana. I due, imbarazzati, hanno restituito il maltolto e sono scappati, poco lontano li aspettava un complice in auto che li ha fatti salire per poi dileguarsi. La vittima del tentato furto ha però annotato il numero di targa e ha chiamato le forze dell'ordine fornendo una precisa descrizione dei malviventi. Sul posto sono state inviate le pattuglie dei carabinieri che hanno cinturato l'area e chiuso le vie di fuga. Il veicolo con a bordo i ladri è stato intercettato e fermato a Cavi di Lavagna mentre si dirigeva verso l'autostrada.

Sono così finiti in manette due peruviani provenienti dalla città di Firenze, 50 anni l'uomo e 26 la donna, e un cubano senza fissa dimora di 35. A bordo dell'auto sono stati trovati un pacco di salviette e un flacone di senape, utilizzato per sporcare la vittima e creare il pretesto per avvicinarla e sottarle con destrezza la collana. I tre sono stati ristretti nelle camere di sicurezza del comando provinciale.