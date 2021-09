Furto con 'spaccata' in farmacia, bottino diecimila euro

/ Via Peschiera

Furto con spaccata nella notte fra sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 presso la farmacia Assarotti in via Peschiera a Castelletto. I ladri, al momento ignoti, hanno infranto la vetrina con un tombino di ghisa. A dare l'allarme è stato il titolare dell'esercizio, che ha chiamato la polizia.

Stando alle prime verifiche, i ladri, ma potrebbe anche essere uno solo, hanno portato via una somma intorno ai diecimila euro.

Indagini in corso per tentare di individuare l'autore del gesto, che, non è da escludere, potrebbe essere stato immortalato dalle telecamere di video sorveglianza della zona.