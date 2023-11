Ruba prodotti per 300 euro all’Esselunga, denunciata coppia

Hanno riempito due carrelli di spesa e alle casse automatiche hanno pagato solo una bottiglia d'acqua.

Una coppia di ladri italiana, nota alle forze di polizia per precedenti in materia di furti, ha pensato di eludere i controlli dell'Esselunga di via di Francia.

Peccato che a notare tutta la scena c'era l'addetto alla sicurezza del supermercato che ha chiamato il 112.

Nel negozio sono arrivati gli agenti delle volanti della polizia di Stato che hanno perquisito l'uomo e la donna, trovandoli in possesso di prodotti per un valore complessivo di circa 300 euro.

La coppia è stata denunciata per furto aggravato e la merce restituita al supermercato.