Ruba energia elettrica a Sestri Ponente: denunciato

Manomissione dei conduttori elettrici di un’abitazione in via 2 Dicembre

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 32enne di origini bosniache per furto aggravato di energia elettrica ai danni di un ente pubblico.

La volante del Commissariato Sestri è intervenuta venerdì mattina in via 2 Dicembre per supportare il personale di E-Distribuzione che aveva accertato la manomissione dei conduttori elettrici di un’abitazione, in modo da consentire un prelievo abusivo di energia.

Il contatore reale era disalimentato: veniva utilizzato solo per nascondere il punto di prelievo irregolare.

Gli agenti si sono recati nell’alloggio interessato e hanno identificato e denunciato il 32enne. Ancora da quantificare la quantità di energia prelevata illecitamente.