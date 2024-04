Furto alla Coop con inseguimento rocambolesco

Furto al supermercato con fuga (vana) tra i vicoli. Nel tardo pomeriggio di domenica 28 aprile 2024 la polizia ha arrestato un ladro per il reato di rapina impropria, aggravata dall’uso di un mezzo fraudolento: si trattava di un 36enne non residente a Genova.

Intorno alle ore 18:10 i poliziotti dell'Upg e Sp e del commissariato Centro sono intervenuti alla Coop di Largo delle Fucine in centro, dove era stato segnalato un furto con borsa schermata.

Il ladro, dopo aver portato via dagli scaffali merce per il valore di circa 76 euro aveva tentato una fuga disperata nei vicoli, ma è stato inseguito e raggiungo in via Gramsci dagli agenti. Sarà processato per direttissima.

