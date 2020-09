Un altro furto nel 'solito' supermercato, denunciato

Nella giornata di mercoledì 2 settembre 2020 la polizia di Stato genovese, in due interventi distinti, ha denunciato per furto un ecuadoriano di 23 anni e un genovese di 67 anni.

Il primo è stato fermato dall'addetto alla vigilanza di un supermercato di via Centurione a Lagaccio mentre si stava allontanando con tre bottiglie di superalcolici occultate nello zaino e due pezzi di parmigiano nascosti nei pantaloni. Gli agenti intervenuti hanno recuperato la merce, riconsegnandola al responsabile del negozio.

Il genovese, invece, soggetto conosciuto per i pregressi furti commessi nello stesso supermercato di corso Europa, ha tentato di allontanarsi attraverso il cancelletto di entrata, evitando così di oltrepassare la barriera delle casse, con numerosi articoli asportati dagli scaffali, per un valore commerciale di 75 euro. L'uomo è stato riconosciuto dai dipendenti dell'esercizio come l'autore di un furto perpetrato la scorsa settimana, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanava con un carrello pieno di merce.