Si siede al tavolo del locale e appoggia il telefono: furto e inseguimento rocambolesco

Una 25enne è stata arrestata per tentata rapina nel centro storico genovese. È successo martedì 2 luglio intorno alle ore 9:30 del mattino.

La vittima, una donna, si è seduta al tavolo di un locale in salita San Paolo e ha appoggiato lo smartphone. La 25enne, che si trovava nei pressi, con una mossa fulminea lo ha preso per poi darsi alla fuga. Immediatamente è stato chiamato il numero unico di emergenza 112 mentre la derubata si è lanciata all'inseguimento della ladra, senza mai perderla di vista.

L'ha raggiunta e bloccata in via Andrea Doria, ma è stata graffiata a un braccio e così la 25enne è riuscita nuovamente a scappare. Nel frattempo sono arrivati gli agenti di una volante dell'Upgsp che hanno recuperato lo smartphone gettato a terra durante la fuga e poi, grazie alla descrizione raccolta, hanno trovato e fermato la 25enne in via Prè nel giro di pochi minuti.

