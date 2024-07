Furto in un appartamento, i consigli per difendersi dai ladri

Con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle persone che vanno in vacanza tornano anche i furti nelle case. La Polizia è intervenuta con la scientifica in via Sampierdarena perché un cittadino, al rientro, aveva trovato l'abitazione svaligiata. L'uomo aveva installato delle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso il malvivente entrare dalla finestra per poi scappare via con gioielli e monili in oro. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare il ladro.

Tra i consigli che ogni anno vengono dati dalle forze dell'ordine ricordiamo che non è mai una buona cosa pubblicare sui social le foto delle proprie vacanze durante il periodo di ferie, se possibile può essere utile incaricare un parente o un conoscente a ritirare la posta e poi è sempre una buona norma mettere in sicurezza gli oggetti di valore. Tra i primi posti esaminati dai ladri, in cerca dei nascondigli, ci sono armadi, cassetti, vasi, quadri, letti e tappeti. Un accorgimento utile può anche essere fotografare eventuali oggetti preziosi, in caso di furto o rapina può essere utile per riaverli in caso di ritrovamento. Altri accorgimenti possono essere lasciare una luce accesa, chiudere sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto allo zerbino o in altri luoghi accessibili a tutti, mai tenere in casa grosse somme di denaro e oggetti molto preziosi. Per qualsiasi emergenza, infine, chiamare sempre il 112.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp