Furto in casa di Paolo Rossi durante il funerale, Toti: «Che schifo»

«Non c'è limite alla miseria umana se qualcuno ha il coraggio di rubare in casa di una persona nel giorno del suo funerale. Che schifo! Tutta Italia si stringe più forte a Federica, la moglie di Paolo Rossi, e ai suoi figli, in questo giorno che adesso è ancora più triste». Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta la notizia del furto in casa di Paolo Rossi.

Un colpo messo a segno in un momento drammatico. I ladri si sono introdotti nell'abitazione del campione proprio nel giorno dei funerali a Vicenza. L'appartamento dove la famiglia risiede, all'interno del complesso agrituristico di Poggio Cennina, nel comune di Bucine in provincia di Arezzo, è stato svaligiato durante la giornata di sabato, proprio nelle ore in cui la moglie e i figli di Pablito stavano partecipando alle esequie.

A fare l'amara scoperta sarebbe stato un collaboratore della struttura ricettiva che pare abbia notato il vetro di una finestra in frantumi.