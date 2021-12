Furto a casa Ekdal durante Samp-Venezia

Mentre Albin Ekdal era sul campo del Ferraris a battersi contro il Venezia, i ladri si arrampicavano nella sua villetta a Quarto.

La banda, probabilmente la stessa che ha svaligiato anche l'appartamento del portiere del Genoa Sirigu nella notte tra venerdì e sabato, mentre il calciatore era in trasferta all'Olimpico, è riuscita a rubargli gioielli e vestiti di marca per un corrispettivo in denaro di qualche migliaia di euro.

Il centrocampista blucerchiato ha denunciato ieri, lunedì 21 dicembre, il furto ai carabinieri che stanno indagando nei quartieri bene di Genova dove, nelle ultime settimane, i ladri acrobati hanno colpito anche in altre villette passando dalle grondaie o scassinando le portefinestre.

Sul caso Sirigu è impegnata invece la squadra mobile della polizia che insieme alla sezione rapine e alla scientifica hanno cercato in casa tracce lasciate dai ladri ma senza successo.